https://static.news.ru/photo/e28c1d8e-e140-11e9-b9a5-fa163e074e61_660.jpg Делси Родригез Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес прилетела в Нью-Йорк (США) для участия в Генеральной Ассамблее ООН, несмотря на введённые в отношении неё санкции Соединённых Штатов Америки.

Да, она (Дельси Родригес. — News.ru) выступит сегодня во второй половине дня, — цитирует источник в организации ТАСС .

Один из членов делегации Боливарианской Республики продемонстрировала своё отношение к президенту США Дональду Трампу на Генассамблее ООН. Во время выступления политика она читала книгу.

Ранее News.ru сообщал, что 26 сентября 2019 года государственный секретарь США Майкл Помпео заявил о введении новых санкций в отношении кубинских властей. Рестрикции коснулись главы Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семьи.