Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес прилетела в Нью-Йорк (США) для участия в Генеральной Ассамблее ООН, несмотря на введённые в отношении неё санкции Соединённых Штатов Америки.
Да, она (Дельси Родригес. — News.ru) выступит сегодня во второй половине дня, — цитирует источник в организации ТАСС.
Один из членов делегации Боливарианской Республики продемонстрировала своё отношение к президенту США Дональду Трампу на Генассамблее ООН. Во время выступления политика она читала книгу.
Ранее News.ru сообщал, что 26 сентября 2019 года государственный секретарь США Майкл Помпео заявил о введении новых санкций в отношении кубинских властей. Рестрикции коснулись главы Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семьи.