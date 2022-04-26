Вице-президент США заразилась коронавирусом

Камала Харрис / Фото Etienne Laurent - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вице-президент США Камала Харрис заразилась коронавирусом, сообщила пресс-секретарь Кристен Аллен. По её словам, которые приводит портал Axios, у Харрис нет никаких симптомов, она ушла на самоизоляцию и будет продолжать работать из своей резиденции.

Сегодня у вице-президента Харрис выявили положительный результат на COVID-19 при экспресс-тестировании и ПЦР-тестировании. Она не поддерживала тесных контактов с президентом или первой леди из-за их недавних поездок, — говорится в заявлении.

Камала Харрис прошла полный курс вакцинации от коронавируса. В октябре прошлого года она получила бустерную прививку.

В марте этого года коронавирусом заразился Дуглас Эмхофф — супруг Харрис. При этом сама вице-президент тогда сдала отрицательный тест на COVID-19.

Кроме того, в прошлом месяце немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер и его жена Эльке Бюденбендер заразились коронавирусом. Президент вместе с супругой немедленно ушли на домашний карантин. Кроме того, в известность поставили всех, кто был в тесном контакте с заболевшими.