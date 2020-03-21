Американский вице-президент Майкл Пенс с супругой Карен сдадут анализы на коронавирус.
Ранее стало известно, что коллега Пенса заразился коронавирусом. Сотрудник аппарата не контактировал с президентом США Дональдом Трампом.
Я и моя жена сдадим тест сегодня во второй половине дня, — сообщил политик в ходе пресс-конференции.
По его словам, он точно не мог заразиться, так как он и Трамп не вступали в прямой контакт с этим сотрудником. Однако он сдаст анализ, потому что его положение в обществе обязывает это сделать,
Как писал NEWS.ru, Трамп заявил о возможности скорой победы над коронавирусом. Он считает, что это удастся сделать в сжатые сроки.
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