https://static.news.ru/photo/44a114de-6ba2-11ea-bdab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский вице-президент Майкл Пенс с супругой Карен сдадут анализы на коронавирус.

Ранее стало известно, что коллега Пенса заразился коронавирусом. Сотрудник аппарата не контактировал с президентом США Дональдом Трампом.

Я и моя жена сдадим тест сегодня во второй половине дня, — сообщил политик в ходе пресс-конференции.

По его словам, он точно не мог заразиться, так как он и Трамп не вступали в прямой контакт с этим сотрудником. Однако он сдаст анализ, потому что его положение в обществе обязывает это сделать, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, Трамп заявил о возможности скорой победы над коронавирусом. Он считает, что это удастся сделать в сжатые сроки.