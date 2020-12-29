Вице-президент США отверг план по пересмотру итогов выборов

https://static.news.ru/photo/62a36c80-4a8a-11eb-8067-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Nacion/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действующий вице-президент США Майк Пенс отказался становиться частью плана по пересмотру итогов выборов главы государства.

Как пишет газета Hill со ссылкой на судебные документы, адвокаты конгрессмена от Техаса Луи Гомерта и 11 выборщиков от штата Аризона 28 декабря подали иск, в котором указывалось, что вице-президент может указать конгрессу не учитывать часть голосов выборщиков при удостоверении итогов президентских выборов. В документе содержится призыв предоставить Пенсу полномочия 6 января отменить итоги голосования в колеблющихся штатах.

Истцы рассказали, что связались с вице-президентом перед обращением в суд, но он отказался ставить свою подпись под иском. Попытки убедить Пенса присоединиться к плану не увенчались успехом.

6 января вице-президент будет председательствовать на заседании конгресса. В этот день законодательный орган должен будет утвердить решение коллегии выборщиков и официально объявить о победе на выборах Джо Байдена. Роль Пенса в заседании в основном будет носить церемониальный характер.

Выборы главы государства состоялись в США 3 ноября. Байден заручился необходимым для победы количеством голосов выборщиков, однако действующий президент Дональд Трамп отказывается признавать своё поражение.

Как писал NEWS.ru, Трамп считает, что Министерство юстиции страны и Федеральное бюро расследований не приняли необходимых мер, чтобы предотвратить фальсификации на президентских выборах в ноябре, и не сделали ничего, чтобы впоследствии наказать виновных.