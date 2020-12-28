Вето Трампа на оборонный бюджет преодолели в палате представителей США

https://static.news.ru/photo/125aab42-4974-11eb-aafd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Палата представителей Конгресса США преодолела президентское вето на оборонный бюджет в $740 млрд с многочисленными санкциями против РФ. За документ, который президент США Дональд Трамп отказался подписать на прошлой неделе, проголосовали 322 конгрессмена при необходимых 290.

Причём, большую часть проголосовавших за преодоление вето составили демократы. Теперь такое же голосование пройдёт сенате, в котором большинством голосов владеют республиканцы, сообщает РИА Новости.

Трамп назвал представленный ему оборонный бюджет «подарком» Китаю и России, хотя в документе, в частности, расширяются санкции против российских трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», запрещается сотрудничество американских и российских военных.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп наложил вето на одобренный конгрессом оборонный бюджет. Отмечается, что президентская администрация осознаёт важность документа для нацбезопасности США, но проект «содержит пункты, задевающие американских ветеранов и военную историю», а также противоречит курсу на обеспечение «первостепенного положения Соединённых Штатов» в области национальной безопасности и внешней политики.