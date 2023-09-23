Вьетнам может получить от США крупную партию F-16 Reuters: США могут передать Вьетнаму пакет вооружений с истребителями F-16

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Истребитель F-16

Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Вьетнамом по вопросу наращивания военного сотрудничества, сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника. По данным агентства, речь идет о передаче крупнейшего пакета вооружения в истории сотрудничества стран. Предположительно, Вьетнаму будет передан парк американских истребителей F-16, но пока переговоры на начальной стадии.

Агентство отмечает, что эта сделка может «раздражать» Китай, поскольку страна Юго-Восточной Азии сталкивается с напряженностью в отношениях с Пекином в спорном Южно-Китайском море.

По данным одного из источников, Вашингтон рассматривает возможность структурирования специальных условий финансирования дорогостоящего оборудования, которое могло бы помочь испытывающему нехватку денежных средств Ханою отказаться от традиционной зависимости от более дешевого оружия российского производства.

Еще 11 сентября двумя государствами было опубликовано совместное заявление о повышении вьетнамо-американских отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Документ был принят по итогам переговоров между президентом США Джо Байденом и генсеком Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга.