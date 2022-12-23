Ветеран ВС США Станислав Крапивник заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон является «театром» коррумпированного американского правительства. Спектакль был разыгран для инвестиций в компании, которые представляют лоббисты, отметил он в эфире программы Соловьев Live.
Поездка Зеленского в США — это театр. Он потом еще пойдет на выставку оружия. Это огромные деньги, большие откаты, — подчеркнул Крапивник.
Военный рассказал, что в правительстве США царит «неимоверная коррупция». По его словам, чиновники, принимавшие Зеленского, получают по 150 тысяч долларов, а свои миллионные состояния они сколотили, работая в конгрессе.
Президент Украины прилетел в США 21 декабря для переговоров с американским коллегой Джо Байденом. В тот же день Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Киеву.
Ранее Bloomberg заявил, что поездка Владимира Зеленского в США сигнализирует об отсутствии успехов Киева в конфликте с Россией. В Белом доме нарастает «усталость от финансирования» Украины. Агентство отметило, что поводом для волнений Киева должны считаться скептические настроения республиканцев, которые взяли большинство мест в палате представителей конгресса.