Ветеран ВС США визит Зеленского в Вашингтон назвал спектаклем Ветеран ВС США Крапивник: визит Зеленского в Вашингтон был спектаклем

Фото: Oliver Contreras/Pool/CNP/Global Look Press

Владимир Зеленский и Джо Байден

Ветеран ВС США Станислав Крапивник заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон является «театром» коррумпированного американского правительства. Спектакль был разыгран для инвестиций в компании, которые представляют лоббисты, отметил он в эфире программы Соловьев Live.

Поездка Зеленского в США — это театр. Он потом еще пойдет на выставку оружия. Это огромные деньги, большие откаты, — подчеркнул Крапивник.

Военный рассказал, что в правительстве США царит «неимоверная коррупция». По его словам, чиновники, принимавшие Зеленского, получают по 150 тысяч долларов, а свои миллионные состояния они сколотили, работая в конгрессе.

Президент Украины прилетел в США 21 декабря для переговоров с американским коллегой Джо Байденом. В тот же день Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Киеву.

Ранее Bloomberg заявил, что поездка Владимира Зеленского в США сигнализирует об отсутствии успехов Киева в конфликте с Россией. В Белом доме нарастает «усталость от финансирования» Украины. Агентство отметило, что поводом для волнений Киева должны считаться скептические настроения республиканцев, которые взяли большинство мест в палате представителей конгресса.