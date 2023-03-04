Ветеран ВС США сравнил отношение НАТО к Украине со «значком на лацкане» Ветеран ВС США Дрейвен раскритиковал НАТО за видео с осуждением Путина из-за СВО

Фото: nato.int

Ветеран ВС США Ноктис Дрейвен в личном микроблоге в Twitter раскритиковал ролик НАТО под названием «Кремлевская ложь». Военный заявил, что в этой реакции политики стран НАТО используют Укораину как «значок на лакане».

Для западных политиков Украины — это просто тема для разговора, это значок, который они носят на лацканах своих костюмах, это флажок в их биографии, но для мужчин, которых вы поощряете, финансируете их борьбу — это другой разговор, — пишет Дрейвен.

В видео представлена нарезка цитат президента РФ Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о конфликте на Украине. Дрейвен сетует, что эти видеофайлы ничего не доказывают.

Они не показывают никаких доказательств, только слова. Это работа испуганной империи, которая боится пробуждения Они боятся, что люди увидят ложь, и у них есть рефлекторная реакция на создание пропаганды для восстановления контроля. Я говорил ранее: пытаться удержать слишком много энергии — это все равно, что пытаться держать кулак, полный песка. Он все равно ускользает сквозь пальцы, — пишет Дрейвен.

Ранее обозреватель The New York Times Марк Сантора обратил внимание, что командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский дважды за шесть дней посещал Артемовск. Это говорит о тяжелом положении украинских войск на этом направлении, считает американский аналитик.