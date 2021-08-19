Американских военных уличили в намерении бросить афганцев

Ветеран боевых действий во Вьетнаме сержант Ларри Сюэр считает, что история о том, как американцы бросили вьетнамцев в Сайгоне в 1975 повторится и в Кабуле. Об этом сообщает РИА Новости.

Отставной сержант армии США думает , что ситуация с Кабулом очень походит на историю последних дней войны во Вьетнаме. Сюэр рассказал, как видит ту знаменитую картину с последним вертолётом, улетающим с крыши посольства США во Вьетнаме, когда тысячи вьетнамцев были брошены на произвол судьбы. То же самое повторится и с афганцами, отметил он. Ветеран подчеркнул, что руководство не извлекло никаких уроков из прошлого, а научилось делать лишь одно: удваивать свои ошибки.

Ранее в Великобритании увидели возможность резкого ухода США из Кабула. Генеральный штаб вооруженных сил Великобритании полагает, что США могут просто взять и резко свернуть все мероприятия по эвакуации даже если не все американцы покинули Афганистан. Англичане упрекают своих союзников в том, что Пентагон “темнит” и не делится своими планами.