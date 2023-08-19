Ветеран разведки США поставил на место критиковавшего Россию актера Экс-разведчик Риттер возмутился словами актера Такэя о помощи Киеву

Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джордж Такэй

Вопросами национальной безопасности должны заниматься профильные специалисты, а не актеры, заявил ветеран американской разведки Скотт Риттер, слова которого приводит РИА Новости. Так разведчик отреагировал на критику в адрес России со стороны Джорджа Такэя, известного по сериалу «Звездный путь». Артист, в частности, утверждал, что Кремль «промыл мозги» тем, кто не переводит деньги украинской армии.

Совет: когда Джордж Такэй высказывает мнение по вопросам геополитики — особенно по Украине — напоминайте себе, что он всего лишь актер, сыгравший лейтенанта Сулу в сериале «Звездный путь», а не эксперт по национальной безопасности, — заявил Риттер.

Ранее уже сообщалось, что в США не стихают дискуссии о целесообразности оказания поддержки Украине на фоне отсутствия успехов на передовой. Скептические высказывания стали активно звучать в Вашингтоне из-за выводов разведывательного сообщества.

Эксперты констатировали, что ВСУ не в состоянии выполнить главную цель контрнаступления — выход к Мелитополю с блокированием сухопутного коридора в Крым. Более того, украинская армия не смогла эффективно использовать ресурсы, включая предоставленную ей западную технику.