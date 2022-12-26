Ветеран ЦРУ рассказал об уроке России для США Ветеран ЦРУ Пиллар: США надо поучиться у России дипломатии на Ближнем Востоке

Фото: Craig Lovell/Global Look Press

Ветеран американской внешней разведки Пол Пиллар заявил, что США необходимо поучиться у России в сфере взаимодействия и сотрудничества со странами Ближнего Востока. Вашингтон же сейчас строит свою политику на ожиданиях возможных геополитических изменений в регионе, отметил он в статье для The National Interest.

Пиллар подчеркнул,что Москва продолжает показывает мастерство в работе со всеми ближневосточными государствами.

Недавняя поездка Си Цзиньпина в Эр-Рияд является частью усилий Китая по подражанию России во внешней политике на Ближнем Востоке, — уверен ветеран ЦРУ.

Он напомнил, что в Вашингтоне намеревались осуществить «поворот» внимания с Ближнего Востока на Восточную Азию, но так и не сделали этого. В отношениях с регионом США остаются «самой сдержанной внешней державой», указал Пиллар. По его мнению, США следует не делить регион на «друзей и врагов», а базировать свою политику на усвоении уроков.

Один из этих уроков заключается в том, что для расширения своего влияния Соединенные Штаты должны подражать русским (а теперь и китайцам) в ведении бизнеса со всеми, — написал ветеран разведки.

Ранее телеканал Fox News сообщил,что США и Израиль рассматривают возможность проведения совместных военных учений для подготовки войск к потенциальному конфликту между Израилем и Ираном. Об этом договорились начальник израильского генштаба Авив Кохави и глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Стороны также обсудили угрозы безопасности на Ближнем Востоке.