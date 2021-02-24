Полицейский в США задушил коленом ветерана ВМС

https://static.news.ru/photo/45485998-76ae-11eb-b2c0-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/John Burris Law Offices/youtube.com

Очередной инцидент со смертью человека, придушенного коленом сотрудником полиции, произошёл в Калифорнии (США). Это случилось ещё 23 декабря 2020 года, но о трагедии стало известно только сейчас. Погибшего звали Анджело Кинто. Он уроженец Филиппин, являлся ветераном Военно-морских сил США. В 2019-м его с почестями отправили в запас из-за аллергии.

Однако покойный страдал от депрессивных состояний. Проблемы обострились в 2020-м, после нападения на улице неизвестных. Потерпевший пришёл в себя в лечебном учреждении с серьёзными повреждениями, не помнил, что с ним случилось. Но позже проблемы с психикой усугубились. У Кинто начались приступы паранойи и панические атаки, передаёт газета Los Angeles Times.

В момент одного из подобных осложнений родственники Кинто вызвали силовиков. Когда полицейские приехали, мужчина почти успокоился. Тем не менее один из офицеров всё равно повалил его на пол и надавил коленом на шею. В таком положении они находились около пяти минут. В итоге мужчина потерял сознание. Когда экс-военного перевернули на спину — лицо оказалось в крови. Пострадавшего отвезли в госпиталь, где тот и скончался через три дня, не приходя в себя. Ему было 30 лет.

Кинто стал ещё одной жертвой американских стражей порядка. Самый известный подобный инцидент произошёл 25 мая 2020 года. Тогда правоохранитель Дерек Шовин во время ареста прижал к асфальту шею жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Последний жаловался, что не может дышать. Через несколько минут он умер. ЧП спровоцировало массовые протесты по всем США. Демонстранты выходили на улицы в разных городах, требовали остановить полицейский произвол и выступали против расизма. В ряде случаев в США от их действий пострадали памятники. На волне протестов толпа атаковала скульптуры и монументы, посвящённые тем, кого они считают ответственными за геноцид и рабовладение (среди них — Христофор Колумб, Джефферсон Дэвис, Томас Джефферсон).

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшему полицейскому Адаму Кою предъявлено обвинение в убийстве безоружного афроамериканца в городе Колумбус. Инцидент произошёл в декабре 2020 года. Силовик приехал к жилому дому по вызову: местный житель пожаловался на звуки работающего двигателя автомобиля. Возле гаража Кой увидел темнокожего мужчину и через несколько секунд выстрелил в него.