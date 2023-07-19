Ветеран «Альфы» рассказал о последствиях побега морпеха США в КНДР Ветеран «Альфы» Гончаров призвал не думать о разложении армии США из-за побега морпеха в КНДР

Фото: Lance Cpl. Anna Higman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Побег американского морпеха в КНДР является единичным случаем, это не говорит о разложении армии США, заявил NEWS.ru президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Он отметил, что подобное случается каждый день во всех странах мира и массовых перебежек со стороны американских солдат не будет.

Такие случаи каждый день встречаются по всему миру, это не говорит о каком-то разложении американской армии. Если мы хотим привязать, что армия США разлагается и военные бегут оттуда, это совершенно не так. Это единичный случай и большой группы перебежчиков ждать не стоит, — сказал Гончаров.

Ранее сообщилось, что американский военный Трэвис Кинг перешел демаркационную границу двух Корей и оказался в КНДР. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американский военнослужащий сейчас может находиться под стражей в Северной Корее.

По данным CNN, морпех должен был быть отстранен от службы за нападение на сослуживца. Кинга выпустили из-под стражи, после чего его отвезли в аэропорт и сопроводили до таможни. Однако вместо того, чтобы сесть в самолет, он покинул аэропорт и позже присоединился к экскурсии по корейской пограничной деревне Панмунджом, откуда сбежал через границу в КНДР.



