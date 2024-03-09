Вертолет нацгвардии США потерпел крушение в Техасе Вертолет нацгвардии США рухнул на юге Техаса

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Вертолет нацгвардии США потерпел крушение на юге Техаса, сообщил в NBC. Там отметили, что всего на борту было четыре человека — трое военнослужащих и сотрудник пограничной службы. Предварительно, погибли двое.

Члены одного из мексиканских наркокартелей наблюдали за вертолетом перед крушением. Позднее они сняли место крушения с дрона и выложили видео на своих ресурсах.

Ранее самолет компании United Airlines, вылетевший из Сан-Франциско в Японию, потерял при взлете колесо и был вынужден экстренно сесть в Лос-Анджелесе. Шина при этом рухнула на припаркованные автомобили, пробила забор и выкатилась на территорию аэропорта. Минимум у четырех машин были повреждены крыша и капот.

На борту самолета Boeing 777-200 находились 235 пассажиров, 10 стюардесс и 4 пилота. Самолет в итоге сделал круг и совершил посадку. При этом никто не пострадал.

Недавно один из реактивных двигателей самолета Boeing авиакомпании United Airlines вспыхнул через несколько минут после начала полета в Техасе. Борт был вынужден совершить экстренную посадку. На снятых пассажирами кадрах видны ярко-оранжевые искры, вылетающие из-под левого крыла борта. Уточняется, что при экстренной посадке Boeing никто не пострадал.