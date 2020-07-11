Рейтинги американского лидера Трампа всё больше проседают, однако он сам на этом фоне продолжает прежний курс, защищая своих сторонников. Вот и в ночь на субботу, с 10 на 11 июля, стало известно, что президент США отменил тюремный срок для своего бывшего советника Роджера Стоуна. Последний ранее был признан виновным в попытке помешать расследованию американского Конгресса и ФБР относительно предполагаемых связей между кампанией Трампа 2016-го и Россией.

Роджер Стоун был приговорён в феврале текущего года к трём годам и четырём месяцам тюремного заключения после того, как суд присяжных признал его виновным по всем семи обвинениям в уголовном преступлении, выдвинутым спецпрокурором Робертом Мюллером. По версии последнего, экс-советник Трампа препятствовал процедурам, которые позволили бы установить факт связи президента США с Кремлём.

Американский лидер, впрочем, сумел отменить лишь реальный тюремный срок для Стоуна. Обвинения с последнего не сняты, просто теперь он проведёт это время не за решёткой.

Роджер оказался жертвой коррумпированной и незаконной «охоты на ведьм», которая станет величайшим политическим преступлением в истории. Он может спать спокойно ночью! — заявлял Трамп в своём Twitter ещё в июне.

Роджер Стоун Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

При этом генеральный прокурор Уилльям Барр неоднократно заявлял о том, что обвинения в адрес Стоуна были справедливыми. А Адам Шифф, председатель Комитета по разведке Палаты представителей (нижней палаты Конгресса США) считает, что президентский указ о Стоуне свидетельствует об общем кризисе судебной системы в стране.

Трамп ясно даёт понять, что в Америке есть две системы правосудия: одна для его друзей-преступников, а другая для всех остальных, — отметил политик.

Любопытно, что в заявлении Белого дома относительно Стоуна прямо не упоминалось, что шесть из семи уголовных преступлений (часть из них засекречена), в которых он обвиняется, связаны исключительно с его попытками обмануть Конгресс. Администрация президента считает, что экс-советник не попал бы под суд, если бы спецпрокурором не был назначен именно Мюллер, к которому Трамп уже давно испытывает неприязнь.

Как отмечает издание The Guardian, освобождение Стоуна от тюремного срока несёт в себе определённые политические риски для Трампа. Но ещё губительнее для действующего президента было бы бездействие в защите «своих людей».

Трамповское решение не означает снятия обвинений со Стоуна. Последний в любом случае будет считаться виновным в препятствовании расследованию о связях Трампа с Кремлём, но вместо реального тюремного срока в 3,3 года тюрьмы (Стоун был осуждён в феврале).

Джо Арпайо Will Seberger/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Для жителей США трамповские манёвры означают нечто большее, чем сугубо политические ходы. Американцы обеспокоены тем, как активно действующий президент вмешивается в деятельность судебной власти. Например, в августе 2017 года Трамп помиловал бывшего шерифа округа Марикопа в штате Аризона Джо Арпайо. Последний отказался исполнять решение федерального суда о прекращении задержаний лишь по подозрению в том, что задерживаемые являются нелегальными иммигрантами. В 2018 году Трамп также помиловал Скутера Либби, помощника бывшего министра обороны и вице-президента Дика Чейни, который был осужден в 2007 году за препятствие правосудию.