Вероятный глава ЦРУ назвал КНР крупнейшим геополитическим соперником США

Главным глобальным противником Соединённых Штатов Америки является Китай, считает кандидат на пост руководителя Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс. По его словам, КНР, с её «хищническими властями», также является серьёзнейшим испытанием для США.
По его словам, конкуренция с Пекином станет для Вашингтона одной из основных задач на ближайшие десятилетия,
Но это также мир новых вызовов, в котором изменение климата и отсутствие глобальной безопасности в области здравоохранения наносят тяжёлый урон американскому народу, — резюмировал Бёрнс.
Накануне администрация президента Джо Байдена заявила, что готовит санкции против РФ за якобы взлом компьютеров в государственных ведомствах США. В Белом доме уточнили, что пакет мер может включать не только привычные механизмы давления.
Тем временем даже эксперты в США сомневаются, что Соединённые Штаты могут кого-либо наказывать за кибершпионаж, учитывая, что Агентство национальной безопасности (АНБ) занимается, по сути, тем же самым. Однако соратники Байдена нашли лазейку, позволяющую им выставить подобные действия в новом качестве.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Байден должен принять решение о бойкоте Олимпийских игр, которые пройдут в 2022 году в Пекине. Такое мнение в открытом письме выразил член палаты представителей Джон Кэтко. Он сделал упор на то, что в Китае серьёзно нарушаются права человека и осуществляется геноцид уйгуров и представителей других этносов.