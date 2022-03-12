«Вернём прекрасный Белый дом»: Трамп предрёк победу республиканцев в США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил об уверенности, что представители Республиканской партии вернут себе власть на президентских выборах в 2024 году. Об этом политик заявил в ходе встречи со сторонниками во Флоренсе в Южной Каролине, трансляция велась телеканалом Newsmax.

В этом году мы собираемся вернуть себе палату представителей и сенат [Конгресса США], а в 2024 году мы вернём себе прекрасный Белый дом, — сказал Трамп.

Напрямую бывший хозяин Белого дома не заявил, что будет баллотироваться в президенты. Но при этом в его речи прозвучало, что он «выиграл дважды» и «теперь нам, может, придётся баллотироваться снова».

В этом году в США пройдут промежуточные выборы в конгресс. Они состоятся в ноябре. Избираться будут все 435 членов палаты представителей и 34 сенатора. Сейчас большинство в конгрессе удерживают демократы, а в сенате каждая из двух партий занимает по 50 мест.

Ранее Дональд Трамп заявил об угрозе Третьей мировой войны из-за ситуации на Украине. Причина, по его словам, заключается в том, что из нынешней администрации «никто не может поговорить» с российским руководством, в частности с президентом Владимиром Путиным.