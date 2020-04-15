Вернувшиеся из Нью-Йорка россияне рассказали о ситуации с COVID-19 в США

https://static.news.ru/photo/d44833b0-7f0c-11ea-b006-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Global Look Press

В аэропорту Пулково приземлился самолёт из Нью-Йорка, который доставил в Санкт-Петербург 59 пассажиров, застрявших в США из-за ситуации с коронавирусом. Прилетевшие на его борту россияне рассказали, что СМИ нисколько не преувеличивают, рассказывая о пугающей обстановке в Соединённых Штатах.

Там действительно всё плохо. СМИ не преувеличивают, — рассказала «Невским новостям» Полина, которая встречала из Нью-Йорка мать.

По её словам, мать, находясь в США, изолировалась и выходила на улицу только за продуктами. Однако в такой ситуации женщина не захотела оставаться в Штатах и решила прилететь на родину. Другая женщина встречала в Пулково свою дочь. Она рассказала, что девушка несколько месяцев работала певицей в Бруклине, но из-за пандемии также решила вернуться домой.

Издание уточняет, что всем прилетевшим петербуржцам предписано самоизолироваться дома на 14 дней, иногородних должен принять пансионат «Заря».

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что самолёт «Аэрофлота» вылетел из Нью-Йорка в Россию. На его борту находятся 278 россиян. В аэропорту Пулково сойдут 59 пассажиров, включая трёх детей и трёх младенцев, затем он доставит в Шереметьево 219 пассажиров, в числе которых 16 детей и 12 младенцев. Она также уточнила, что опыт предыдущего вывозного рейса был учтён и взят за основу и «поэтому всё получилось». На борт этого рейса смогли попасть только жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.