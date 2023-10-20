Вернувшегося из КНДР американского военного обвинили в дезертирстве

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Трэвис Кинг

Правительство США предъявило обвинения 23-летнему военнослужащему Трэвису Кингу, ранее переданному Вашингтону властями Северной Кореи, сообщает агентство Reuters. По его данным, Кинга обвиняют в дезертирстве, так как он добровольно пересек границу с КНДР. Кроме того, ему грозит тюремный срок за нападение на других военнослужащих, попытку побега из-под стражи, а также за хранение детской порнографии.

Дело против Кинга состоит из восьми отдельных пунктов обвинений по Единому кодексу военной юстиции. При этом судебные разбирательства долгое время затягивались, так как власти США хотели обеспечить Кингу достойный уход после двухмесячного нахождения в Северной Корее. Отмечается, что военнослужащего удалось освободить после длительных переговоров. В конечном счете его разрешили вывезти из КНДР шведским дипломатам. Они доставили Кинга до границы с Китаем, после чего передали его американскому послу. После возвращения на родину военнослужащего отправили в армейский госпиталь в Техасе.

Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов ранее заявил, что Пхеньян сделал правильное решение, передав Вашингтону Кинга. По его словам, солдат оказался абсолютно бесполезным для северокорейских властей, поэтому он был депортирован.