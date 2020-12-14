Вермонт стал первым штатом США, выборщики которого отдали голоса за Байдена

https://static.news.ru/photo/044e735c-3e26-11eb-aa44-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Transition via CNP/CNP/AdMedia/Global Look Press

Коллегия выборщиков штата Вермонт первой в Соединённых Штатах завершила 14 декабря голосование, поддержав в качестве следующего президента Джо Байдена.

За демократа Байдена были отданы все три голоса выборщиков Вермонта, передаёт Associated Press.

Выборщики в ряде штатов США на восточном побережье приступили к работе в 10:00 по местному времени (18:00 мск). Как ожидается, они определят того, кто станет новым президентом Соединённых Штатов. Как правило, результаты становятся известны в тот же день благодаря федеральным СМИ. Конгресс утвердит окончательные результаты лишь 6 января. Самое позднее заседание выборщиков стартует на Гавайях — в 19:00 (03:00 мск).

Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября, но его итоги до сих пор официально не оглашены. Предполагается, что победу одержал Джо Байден, но действующий президент США Дональд Трамп отказывается признавать поражение. Он утверждает, что результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированы, и пытается оспорить их в судебном порядке. Его команда подала несколько исков о махинациях с бюллетенями, в частности незаконным администрация Трампа считает голосование по почте.

Согласно предварительным данным, Байден набрал 306 выборщиков против 232 у Трампа, писал NEWS.ru.