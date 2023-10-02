Верховный суд США не стал запрещать Трампу баллотироваться в президенты Верховный суд США отказался рассматривать запрет Трампу на участие в выборах

Фото: Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Верховный суд США отказался рассматривать требование запретить бывшему президенту Дональду Трампу участвовать в выборах — как «мятежнику», передает CNN. Иск подал малоизвестный представитель Республиканской партии Джон Энтони Кастро, который также стремится баллотироваться в президенты.

Верховный суд заявил, что не будет рассматривать долгосрочное оспаривание права Дональда Трампа баллотироваться на пост президента, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что если бы выборы президента США проходили сегодня и в них участвовали бы только Джо Байден и Дональд Трамп, то за двух кандидатов проголосовали бы по 46% избирателей. Другая ситуация сложилась при гипотетическом участии в выборах кандидатов от третьих партий, таких как партия зеленых или либертарианцев. В этом случае победил бы бывший президент Трамп с результатом 40% голосов против 39% у Байдена.

Ранее жюри присяжных в США оправдало российского аналитика Игоря Данченко, обвиняемого в даче Федеральному бюро расследований (ФБР) ложных показаний по делу о связях Дональда Трампа с Россией. Частного исследователя, который был основным источником для досье Стила, признали невиновным по четырем выдвинутым против него пунктам.