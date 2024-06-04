Вердикт присяжных помог Трампу собрать рекордную сумму пожертвований Bloomberg: Трамп собрал $141 млн пожертвований после вердикта суда присяжных

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Штаб кандидата в президенты США миллиардера Дональда Трампа в мае собрал рекордную сумму пожертвований в $141 млн, сообщает Bloomberg. Результат, пишет агентство, связан с резким увеличением пожертвований после того, как присяжные признали политика виновным.

Собранные средства почти вдвое превышают сумму в $76 млн, которую кандидат смог получить за апрель. Показатель также превышает сумму, которую когда-либо собирал действующий президент США Джо Байден.

Ранее сопредседатель Национального комитета Республиканской партии Лара Трамп заявила, что Трамп будет выдвинут в качестве кандидата на предстоящих выборах независимо от решения суда в Нью-Йорке 11 июля. По ее словам, республиканцы готовы к любому варианту развития событий. Окончательное решение примут американцы в день голосования 5 ноября, напомнила Трамп, которая приходится миллиардеру невесткой. Она призвала сторонников экс-главы Белого дома выразить свой протест, поддержав кандидата от республиканцев на выборах.

До этого американский адвокат Алексей Тарасов высказывал мнение, что Дональду Трампу, признанному виновным в подлоге финансовых документов компании Trump Organization, грозит до 20 лет лишения свободы. Он объяснил, что возможное назначение ему судом 136 лет тюрьмы относится к суммированию потенциальных максимальных сроков по каждому пункту обвинения.