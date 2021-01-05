«Великий позор в истории США»: Обама прокомментировал штурм конгресса

https://static.news.ru/photo/1175675e-50c1-11eb-aa37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rod Lamkey - Cnp/Global Look Press

44-й президент Соединённых Штатов Барак Обама высказался об акции протеста сторонников действующего главы страны Дональда Трампа, которая закончилась штурмом Капитолия.

Обама обвинил Трампа в подстрекательстве и призвал пока ещё хозяина Белого дома прекратить «лгать о фальсификациях на выборах» и признать своё поражение в гонке за пост главы государства и назвал штурм конгресса моментом «великого позора», который войдёт в историю США, пишет «Ридус».

Последние два месяца Республиканская партия и союзные ей СМИ категорически не желают говорить своей аудитории правду о том, что избранный президент Джо Байден победил честно и будет инаугурирован 20 января, — отметил Обама.

Конгресс США 6 января собрался, чтобы утвердить итоги выборов президента и объявить новым хозяином Белого дома демократа Джо Байдена. Сделать это помешали сторонники действующего главы страны Дональда Трампа. Они собрались у Капитолия и ворвались в здание конгресса, где проходило заседание.

Конгрессменов пришлось срочно эвакуировать, а в это время на ступенях здания протестующие вступили в схватку с полицейскими. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек были задержаны, есть раненые, в здании конгресса произошла стрельба.

Вскоре Капитолий был очищен от протестующих силами полиции и спецназа. Во время беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека. Одной из убитых оказалась Эшли Бэббит — ветеран ВВС, отдавшая службе 14 лет, писал NEWS.ru.