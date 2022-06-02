Ведущий Fox News предсказал досрочную отставку Байдена

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден может уйти в отставку до окончания срока своих полномочий на посту главы государства. Его рейтинг продолжает падать на фоне роста цен на топливо и других социально-экономических проблем в стране, заявил в эфире телеканала Fox News ведущий Грег Гатфелд.

К концу срока Джо бензин будет стоит $800 за галлон. Шучу. Никаких шансов, что он доработает до конца срока. Он уйдет в отставку досрочно, — спрогнозировал ведущий.

Гатфелд также припомнил жалобы Байдена на сотрудников его администрации, которые якобы переиначивают его высказывания. По мнению президента, именно это и приводит к падению его рейтинга. Ведущий предложил Байдену назвать поимённо тех, кто вызывает его недовольство. При этом усомнился, что хозяин Белого дома сможет вспомнить их имена.

Ранее обозреватель британского журнала The Spectator Фредди Грэй написал, что республиканцы в скором времени могут объявить Байдену импичмент. По его словам, за отставку главы государства высказываются 70% избирателей-республиканцев. Их недовольство вызвано стремительным ухудшением экономической ситуации в США.