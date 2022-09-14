Ведущий Fox News обвинил власти США во лжи Ведущий Fox News Карлсон обвинил власти США во лжи из-за положения дел в экономике

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Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что власти США скрывают реальное положение дел в экономике. Журналист отметил, что Белый дом на протяжении долгого времени скрывал точные данные о росте цен. По его словам, инфляция в августе в 8,3% «это только цветочки».

Нам постоянно лгут о том, в каком состоянии находится американская экономика. В августе инфляция составила 8,3%, это ужасная новость. Это только цветочки, — рассказал Карлсон.

После появления официальной информации о росте инфляции в стране до 8,3 процентных пункта стоимость акций большинства американских компаний показали резкое падение в ходе торгов.

Европейские санкции против России окажут негативное влияние на работу нефтяного хаба у берегов Дании, написало ранее агентство Bloomberg. С декабря текущего года вступят ограничения на поставки сырой нефти, а с января 2023 ограничения коснутся поставки нефтепродуктов. В настоящее время работу хаба усложняет запрет на предоставление судам лоцманов и страховых гарантий от европейских компаний.

В случае отказа перевозчиками от этой услуги стоимость страховки значительно повышается. Автор материала полагает, что проблему может быть решена, если будет установлен потолок цен на российскую нефть. Российская сторона при этом заявила, что любые попытки ограничить свободный рынок приведёт к отказу от поставок в страны, которые приняли такие ограничения.