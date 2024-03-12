Ведущего «Оскара» уговаривали не шутить про Трампа Жена Киммела просила его не шутить о Трампе на церемонии «Оскар»

Фото: Phil McCarten/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джимми Киммел

Жена ведущего и актера Джимми Киммела Молли Макнерни рассказала Variety, что просила супруга не шутить про экс-президента США Дональда Трампа на церемонии «Оскар». По словам женщины, она считала остроту Киммела очень рискованной.

Бывший президент в своей соцсети Truth Social написал пост о том, что Киммел худший ведущий и призвал организаторов кинопремии заменить его. Макнерни отметила, что просила супруга не читать эти слова, однако Киммел ознакомился с публикацией и в прямом эфире ответил политику.

Я удивлен, что ты все еще не спишь — разве твой тюремный срок не истек? — завершил свою речь Киммел.

Макнерни добавила, что не хотела, чтобы супруг отвечал Трампу, так как считает излишним давать политику эфирное время даже в таком виде. Она отметила, что «Оскар» единственное мероприятие, на котором можно не обсуждать политику.

Ранее американский актер Аль Пачино, которому доверили объявить победителя в главной категории кинопремии «Оскар», допустил нарушение и вызвал скандал. 83-летний артист сначала неловко шутил о том, стоит ли ему «сыграть по-шекспировски», а затем сразу назвал лауреата, не удосужившись перечислить названия всех картин, которые были номинированы.

Из-за этого пользователи социальных сетей сочли окончание церемонии неловким. Один из комментаторов отметил, что выступление Аль Пачино «не могло быть более хаотичным или запутанным».