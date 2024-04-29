«Вечная война»: Илон Маск ответил на идею Зеленского и Байдена Илон Маск назвал безумием соглашение о безопасности США и Украины

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global look Press

Илон Маск

Разработка соглашения о безопасности между США и Украиной является безумием и сулит «вечную войну», заявил в Twitter (Х) предприниматель Илон Маск. Так он отреагировал на сообщение миллиардера Дэвида Сакса, что Вашингтон во главе с президентом Джо Байденом и Киев работают над соглашением, рассчитанным на 10 лет.

Это безумие. Вечная война, — сказал Маск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что киевские власти и правительство США ведут переговоры об объемах финансовой и военной поддержки страны, а также о совместном производстве оружия на следующее десятилетие. По его словам, обе команды работают уже над конкретным текстом договора. Он подчеркнул, что Киев намерен сделать соглашение с Вашингтоном наиболее сильным из всех подобных договоров, которые Украина заключила или заключит со своими западными союзниками.

20 апреля в палате представителей Конгресса США одобрили законопроект о выделении военной помощи Украине. Парламентарии согласовали сумму в $61 млрд. Дэвид Сакс выразил мнение, что данный шаг будет только началом для названного соглашения о безопасности.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что новый пакет военной помощи от США загонит страну в «долговую кабалу», из которой ей потом не выбраться. По его оценкам, действия Вашингтона лишают Киев будущего.