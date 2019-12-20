https://static.news.ru/photo/7b38ffc0-24bc-11ea-b65e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Стрельба на вечеринке в американском городе Чикаго закончилась гибелью 13 человек. ЧП произошло в одном из жилых домов. Местная полиция уточняет число пострадавших.

Потерпевших доставили в ближайшие больницы. Силовики также не уточнили, задержан ли подозреваемый в убийствах, передаёт портал Fox. Очевидцы рассказывают о нескольких выстрелах. Потом люди начали выбегать из здания, где веселилась молодёжь.

Я был разбужен звуками четырёх, пяти или шести выстрелов. Хлопки были довольно громкими, поэтому казалось, что это близко, — рассказал местный житель Терренс Дэниели.

Незадолго до трагедии в Чикаго неизвестный устроил стрельбу в одном из казино штата Монтана. Погибли три человека. Ещё один гражданин получил ранения. Самого нападавшего ликвидировали полицейские.

Ранее NEWS.ru сообщал, что московская полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу на станции «Косино» Некрасовской линии. Им оказался 23-летний приезжий. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о хулиганстве.