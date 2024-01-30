Бывшая жена Кобзона умерла на 84-м году жизни в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В США на 84-м году жизни скончалась советская певица, бывшая жена Иосифа Кобзона Вероника Круглова, сообщает Пятый канал. Издание уточняет, что женщина умерла в своем доме в результате остановки сердца.

Как отметил в беседе с изданием историк эстрады Олег Фриш, брак Кругловой с Кобзоном продлился два года.

Она была очень теплая, очень светлая во всех смыслах. Она была блондинкой, она очень задорно, легко смеялась, она легко очень пела. Сейчас так не поют уже, — рассказал Фриш.

По словам ближайшего окружения артистки, в последние годы она страдала от серьезного заболевания ЖКТ и жаловалась на острые боли в желудке.

Как рассказал Олег Фриш, Круглова была кремирована, ее прах планируется захоронить в колумбарии кладбища в Сан-Франциско. На церемонию, которая состоится в ближайшие дни, приглашены только самые близкие люди.

Ранее вдова Василия Ланового народная артистка РСФСР Ирина Купченко прочла трогательные стихи — обращение к мужу с признанием в любви со сцены театра имени Евгения Вахтангова, где проходил вечер памяти актера. 16 января Лановому, скончавшемуся в 2021 году от последствий коронавируса, могло бы исполниться 90 лет. 28 января на могиле артиста на Новодевичьем кладбище в Москве был открыт памятник.