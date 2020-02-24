https://static.news.ru/photo/aa56c4b8-573e-11ea-aaef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Ying/Global Look Press

Ванесса Брайант подала иск против авиакомпании Island Express, при крушении вертолёта которой погиб её супруг — баскетболист Коби Брайант, а также его дочь Дженна и ещё семь человек.

Вдова утверждает , что компания нарушила правила эксплуатации вертолёта. Как отмечено в иске, он не соответствовал требованиям безопасности, летел в густом тумане у склона горы на высокой скорости.

По мнению Ванессы Брайант, пилот Ара Джордж Зобаян не оценил риск и погодные условия. Отмечено, что в 2015 году лётчик получил предупреждение за нарушение правил полёта при ограниченной видимости.

Вдова потребовала от Island Express компенсировать моральный вред и расходы на похороны супруга. Церемония прощания прошла в Лос-Анджелесе.

Как писал NEWS.ru, вертолёт со спортсменом разбился 26 января в Калифорнии. Летательный аппарат не был оснащён системой предупреждения о столкновении — вертолёт врезался в скалу.

У баскетболиста остались супруга и трое дочерей.