Ванесса Брайант подала иск против авиакомпании Island Express, при крушении вертолёта которой погиб её супруг — баскетболист Коби Брайант, а также его дочь Дженна и ещё семь человек.
Вдова
По мнению Ванессы Брайант, пилот Ара Джордж Зобаян не оценил риск и погодные условия. Отмечено, что в 2015 году лётчик получил предупреждение за нарушение правил полёта при ограниченной видимости.
Вдова потребовала от Island Express компенсировать моральный вред и расходы на похороны супруга. Церемония прощания прошла в Лос-Анджелесе.
Как писал NEWS.ru, вертолёт со спортсменом разбился 26 января в Калифорнии. Летательный аппарат не был оснащён системой предупреждения о столкновении — вертолёт врезался в скалу.
У баскетболиста остались супруга и трое дочерей.
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