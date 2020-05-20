Вдова астронавта Джона Гленна умерла после заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b18fe234-9a62-11ea-b9d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bill Ingalls/Global Look Press

Вдова американского астронавта Джона Гленна Энни скончалась в возрасте 100 лет от вызванных коронавирусом осложнений. Женщина умерла в доме престарелых в штате Миннесота.

Джон Гленн был первым астронавтом США, совершившим орбитальный космический полёт. С 1974 по 1999 год Гленн был сенатором от штата Огайо. Он умер в 2016 году на 96-м году жизни.

Невозможно представить Джона Гленна без Энни и Энни без Джона. Это очень печальный день для всех жителей Огайо, — заявил губернатор региона Майк Деуайн.

Энни Гленн жила в тени своего знаменитого мужа, однако позднее стала источником вдохновения для людей с ограниченными возможностями, отмечает Cleveland Dispatch. Женщине удалось избавиться от хронического заикания.

От коронавируса скончался популярный французский актёр Морис Барье. Мужчина, которому было 87 лет, тяжело переносил болезнь из-за возраста, писал NEWS.ru.