https://static.news.ru/photo/7071d56a-cb5e-11e9-bd16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohd Daud/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководство Смитсоновского национального зоопарка, расположенного в столице Соединённых Штатов, опасается, что Китай может забрать больших панд из-за торговой войны.

Учреждение арендует у КНР животных, соответствующий договор истекает в декабре 2020 года, передаёт The Hill .

Представитель парка Памела Бейкер-Массон сообщила, что переговоры ещё не начинались. Однако она надеется, что китайская сторона позволит оставить взрослых панд в США.

Ранее News.ru выяснял, нужно ли миру готовиться к новой финансовой войне из-за противостояния между США и Китаем, которое оказывает сильное давление на мировые валюты.