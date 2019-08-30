Руководство Смитсоновского национального зоопарка, расположенного в столице Соединённых Штатов, опасается, что Китай может забрать больших панд из-за торговой войны.
Учреждение арендует у КНР животных, соответствующий договор истекает в декабре 2020 года, передаёт
Представитель парка Памела Бейкер-Массон сообщила, что переговоры ещё не начинались. Однако она надеется, что китайская сторона позволит оставить взрослых панд в США.
Ранее News.ru выяснял, нужно ли миру готовиться к новой финансовой войне из-за противостояния между США и Китаем, которое оказывает сильное давление на мировые валюты.