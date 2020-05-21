Вашингтон заявил о снижении случаев смертей от COVID-19

https://static.news.ru/photo/60bc5486-9aea-11ea-8ef1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация президента США сделала заявление о снижении случаев смертей от коронавируса. Новых случаев заражения, по данным Белого дома, также стало меньше.

О прогрессе заявила пресс-секретарь президента Кейли Макинэни. Она сообщила о сокращении смертей от вируса на 15%.

С 1 апреля по 15 мая число госпитализаций сократилось на 50%, и сейчас у нас меньше 25 тысяч новых случаев в день, — привела статистику пресс-секретарь на брифинге в Белом доме, сообщает New York Times.

Несмотря на эти заявления, США пока остаются в лидерах по количеству заражённых, число которых превышает полтора миллиона человек, и количеству смертей от коронавируса — свыше 92,5 тыс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что центры по контролю и профилактике заболеваний США представили подробные рекомендации о том, как «открывать» страну, отказываясь от введённых из-за пандемии коронавируса ограничений. Размещённый на сайте агентства 60-страничный документ содержит подробную дорожную карту открытия школ, ресторанов, детских учреждений.