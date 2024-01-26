Вашингтон выдвинул новое требование Техасу после вторжения мигрантов Власти США потребовали от Техаса пропустить пограничников к границе с Мексикой

Американские власти потребовали от штата Техас до конца пятницы допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой для демонтажа заграждений, следует из письма Министерства внутренней безопасности страны. Документ опирается на постановление Верховного суда США, передает РИА Новости.

К 26 января 2024 года, пожалуйста, подтвердите, что штат предоставит пограничной службе США доступ к перечисленным выше участкам, — потребовали авторы документа.

Власти уточнили, что им нужен доступ в зону парка Шелби, которому сейчас препятствует Техас. При этом ведомство не уточнило, какие меры будут приняты при неисполнении предписания.

Нацгвардия Техаса ранее взяла под контроль участок границы между США и Мексикой, что вызвало недовольство Белого дома. Доступ сотрудникам федеральной пограничной службы при этом был заблокирован. Это произошло на фоне бесконтрольного потока мигрантов в штат.

Вице-губернатор штата Дэн Патрик позднее отметил, что крупнейшая ошибка, которую может совершить президент США Джо Байден - это пойти на конфронтацию с техасскими силовиками и властями. Он также призвал главу государства «уйти с дороги» и не мешать защите границы. По его словам, штат сделает свое дело несмотря ни на что, а в федеральной власти он не нуждается.