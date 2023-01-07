Вашингтон впервые отправит Киеву самоходные гаубицы Paladin

Фото: Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

США впервые передадут Украине самоходные гаубицы Paladin, передает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя помощника американского министра обороны Лауру Купер. По ее словам, цель новых поставок — повышение мобильности ВСУ.

Пакет военной помощи Киеву во многом состоит из артиллерийских средств. Среди них 18 самоходных 155-мм гаубиц, известных как система Paladin, — заявила Купер.

Как подчеркнула, Лаура Купер, гаубицы Paladin обеспечивают большую защиту и маневренность, чем тем, которые поставлялись на Украину ранее.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что поставки оружия Киеву приближают окончание конфликта на территории Украины. Такая помощь, по его словам, способствует усилению переговорных позиций государства. Столтенберг подчеркнул, что «оружие является путем к миру».

Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что на белорусско-украинской границе случаются провокации с украинской стороны. Военнослужащие соседнего государства наводили оружие в сторону пограничных нарядов, а также выкрикивали оскорбления и показывали белорусским пограничникам угрожающие жесты. В ведомстве подчеркнули, что пограничники на провокации не поддаются и готовы к возможным действиям.