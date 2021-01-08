Вашингтон включил хуситов в список террористических организаций

https://static.news.ru/photo/7d21f4d4-53e3-11eb-9b47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Abdulnasser Alseddik/Global Look Press

Госсекретарь Соединённых Штатов Америки Майк Помпео заявил о планах включить хуситское движение «Ансар Аллах» в перечень иностранных террористических группировок. Это означает заморозку активов в США и запрет для граждан США или организаций за ведение бизнеса с его фигурантами. Руководство движения также включат в список радикалов.

Terrorist designations of Ansarallah in Yemen confront its terrorist activity and seeks to deter further malign activity by the Iranian regime in the region. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 11, 2021

Дипломат уверен, что такие меры помогут и дальше противодействовать деятельности боевиков движения. Однако он признал, что решение окажет влияние на гуманитарную ситуацию в Йемене. В связи с этим после вступления в силу распоряжения Госдепа.

19 января 2021 года Минфин США собирается предоставить специальные лицензии ряду международных организаций, например ООН, что позволит осуществлять финансовые операции, обходя ограничения, говорится на официальном сайте Госдепа.

Правительственные силы и шиитские повстанцы-хуситы находятся в состоянии военного конфликта с 2014 года. В противостоянии активно принимают участие соседние страны, включая Саудовскую Аравию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 30 декабря 2020 года в аэропорту йеменского Адена произошёл взрыв. Инцидент случился в момент прибытия нового правительства. Причиной взрыва стал ракетный обстрел из провинции Таиз на юго-западе Йемена, которую контролируют повстанцы-хуситы. Также взрыв прогремел около правительственного дворца Маашик в Адене, где заседают члены нового правительства страны.

Министр здравоохранения страны Касем Бухейбух рассказал, что число жертв атаки в йеменской воздушной гавани выросло до 25 человек. Ещё 110 получили ранения.