Вашингтон тайно возобновил переговоры с Тегераном Вашингтон тайно возобновил переговоры с Тегераном для освобождения своих заключенных

Фото: Shutterstock

Вашингтон тайно возобновил переговоры с Тегераном об освобождении своих заключенных, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации газеты, темой дипломатического общения стало сдерживание развития ядерной программы.

Переговоры в Омане требуют освобождения американских заключенных, поскольку Иран хочет, чтобы миллиарды долларов оказались за границей, — говорится в материале.

Отмечается, что представители Белого дома по меньшей мере трижды ездили в Оман для косвенных контактов. Источники газеты уточняют, что официальные лица передавали сообщения между двумя сторонами.