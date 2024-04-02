Вашингтон снял санкции с европейской «дочки» банка ВТБ США сняли санкции с дочернего предприятия банка ВТБ VTB Europe

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США сняли санкции с европейской «дочки» банка ВТБ, соответствующая информация приводится на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Там уточняется, что речь идет о банке VTB Europe, базирующемся во Франкфурте-на-Майне.

Банк VTB Europe, базирующийся во Франкфурте-на-Майне и фигурирующий в списке минфина еще под двумя названиями (VTB Bank Deutschland AG и Ost-West Handelsbank AG), был выведен из-под американских ограничений, — говорится в объявлении.

Британская «дочка» VTB Capital plc выбыла из структуры ВТБ в 2022 году. Средства были заблокированы на счетах с момента введения санкций в апреле 2022 года. Общий убыток предприятия составил 209 миллиардов рублей.

Ранее председатель правления банка Андрей Костин предположил, что предъявление Минюстом США заочных обвинений в обходе санкций связано с успехами ВТБ, а в действительности подобные утверждения со стороны американского ведомства являются беспочвенными. Костин отметил, что никогда не только не нарушал законодательство США, но всегда призывал партнеров перестать искать пути обхода ограничений. По словам Костина, ВТБ показывал рекордную прибыль, несмотря на «самые жесткие и блокирующие» санкции, и именно это разозлило американский истеблишмент.