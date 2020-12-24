Вашингтон считает, что ФСБ отравила Навального «Новичком»

https://static.news.ru/photo/f8ecbeb4-45b0-11eb-8e6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти США полагают, что сотрудники ФСБ действительно применили в отношении российского оппозиционного политика Алексея Навального отравляющее вещество группы «Новичок». Об этом американские СМИ сообщили со ссылкой на слова официального представителя Госдепартамента США.

Навальный лично позвонил одному из героев расследования о причастности сотрудников ФСБ к предполагаемому отравлению оппозиционера. Блогер смог связаться с мужчиной по имени Константин Кудрявцев. Он представился помощником секретаря Совета безопасности и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева. Разговор предполагаемой жертвы с предполагаемым участником покушения длился 45 минут. В ФСБ все обвинения в причастности к отравлению отвергают.

Как подчеркнул официальный представитель Госдепа, в США полагают, что спецслужбы использовали в отношении Навального отравляющее вещество. По его словам, другого правдоподобного объяснения случившемуся нет. Он также заметил, что Москва к настоящему моменту выдвинула уже много часто противоречивых «теорий заговора».

Давайте внесём ясность: такие виды теорий заговора не более чем способ отвлечь внимание от серьёзных вопросов, стоящих перед российскими властями, на которые они ещё не ответили, — цитирует представителя Госдепа CNN.

20 августа во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо, и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Врачи не нашли в его анализах никаких следов нервно-паралитического вещества или какого-либо другого яда. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Сейчас он продолжает находиться в Германии, где проходит реабилитацию. В Россию оппозиционер хочет вернуться после полного восстановления.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и на Западе, заявляя, что на политика было совершено покушение с использованием препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

Как ранее передавал NEWS.ru, проводимые за рубежом расследования инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным направлены на дискредитацию Федеральной службы безопасности РФ, однако они обречены на провал, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.