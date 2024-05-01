Вашингтон разрешил операции для поставок товаров «Победы» до 30 июля

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Вашингтон разрешил поставки товаров, технологий и услуг российской авиакомпании «Победа» до 30 июля текущего года, следует из лицензии Министерства финансов США. Кроме этого, также до 30 июля разрешены платежи в адрес компании.

Все транзакции, регулярные или необходимые для поставки, экспорта, реэкспорта товаров, технологий или услуг для обеспечения безопасности гражданской авиации с участием авиакомпании «Победа», разрешены до 30 июля 2024 года, — говорится в документе.

1 мая «Победа» попала под рестрикции Соединенных Штатов. Кроме того, американские санкции коснулись и исследовательских институтов Минобороны России, в частности 48-го Центрального научно-исследовательского института МО в Сергиевом Посаде, новосибирского Института прикладной физики, Муромского специального конструкторского бюро.

Помимо этого, под новое расширение антироссийских санкций Соединенных Штатов попали граждане третьих стран, в том числе Азербайджана. Отмечается, что в санкционный список внесены 29 физических и 250 юридических лиц, связанных с РФ, а также 16 судов. Кроме того, рестрикции коснулись компаний из КНР и Турции, а также трех предприятий из ОАЭ.