Вашингтон расширил санкции против КНДР

https://static.news.ru/photo/0f9834ba-3975-11eb-944a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Xiaopeng/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти США расширили ограничения в отношении КНДР. В список добавлены шесть юридических лиц и четыре судна.

Сообщение об этом появилось на сайте Минфина США. Согласно ему, организации, в отношении которых вводятся ограничения, по данным Вашингтона, базируются в Великобритании, Вьетнаме и Китае, передаёт ТАСС.

Несколькими днями ранее, 4 декабря, власти Соединённых Штатов приняли решение о введении визовых ограничений в отношении нескольких должностных лиц Китая. Об этом заявил государственный секретарь страны Майк Помпео. По его словам, эти лица участвовали в деятельности отдела Единого фронта ЦК КПК, угрожали насилием и применяли его, похищали людей, разглашали конфиденциальную информацию, занимались саботажем, шпионажем или вмешивались в академическую свободу, предпринимательство, внутренние политические дела и личную жизнь.

Ранее NEWS.ru писал о том, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ожидает реакции российской стороны на санкции в отношении Национального олимпийского комитета республики со стороны Международного олимпийского комитета.