Вашингтон призвал искать выход из конфликта на Украине путем переговоров Представитель Белого дома США Кирби: выход из ситуации вокруг Украины нужно искать в переговорах

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джон Кирби

Выход из конфликта на Украине нужно искать в дипломатической плоскости, заявил представитель Госдепа США Джон Кирби. По его словам, Москва и Киев должны найти точки соприкосновения для того, чтобы выйти на переговоры. Кирби считает, что конфликт должен разрешиться «мирно и дипломатически», а Россия мешает началу диалога.

Что должно случиться: обе стороны должны найти возможность выхода из этого переговорным путем, мирно и дипломатически, — заявил Кирби в разговоре с ABC News.

Он отметил, что конфликт длится уже слишком долго.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Неваде призвал незамедлительно начать мирные переговоры для завершения конфликта на Украине. Экс-глава государства предположил, что если не сделать этого сейчас, то столкновение может перерасти в третью мировую войну.

До этого директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия не отказывается от посреднических услуг на переговоры с Украиной. Он отметил, что помощь предлагают многие страны. Полищук указал, что Москва готова к переговорам, но выбор жителей новых регионов России, а именно ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, при этом обсуждать не собирается.