Вашингтон потребовал от Москвы более жёстких мер в отношении РИД

https://static.news.ru/photo/9f59f8f0-7afc-11ea-84f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Global Look Press

Американские власти призвали Россию к более решительным мерам в отношении «Русского имперского движения» (РИД).

Координатор Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс назвал хорошим первым шагом решение Москвы отнести сайт организации к числу экстремистских. Однако, по его мнению, российской стороне не следует останавливаться на этом. Он предложил преследовать в судебном порядке членов РИД, закрыть учебные лагеря организации, чтобы помешать «полувоенизированной подготовке террористов».

Россия взяла на себя ряд публичных обязательств относительно своих намерений бороться с международным терроризмом, и мы призываем её выполнять эти обязательства по отношению к данной группировке, — цитирует Сейлса ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что США внесли РИД в перечень запрещённых организаций. В Госдепартаменте заявили, что это первый случай, когда Белый дом признаёт террористами поклонников идеи «превосходства белой расы».