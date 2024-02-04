Вашингтон помог нелегальным мигрантам под предлогом борьбы с COVID-19 Fox News: Вашингтон выделил нелегальным мигрантам $340 млн бюджетных средств

Фото: Omar Martínez/dpa/Global Look Press

Администрация президента США выделила дополнительные $340 млн из бюджетных средств иностранным гражданам, прибывающим в США, сообщает Fox News. По информации телеканала, под предлогом борьбы с пандемией COVID-19 действующая власть субсидировала нелегальную миграцию.

Проект стоимостью $340 млн классифицируется как расходы на «денежные переводы» в соответствии с SLFRF, утвержденным для штата Вашингтон. Это означает, что администрация Байдена напрямую субсидировала нелегальную иммиграцию под видом оказания помощи в борьбе с пандемией COVID-19, — говорится в материале со ссылкой на отчет.

По данным канала, деньги выделяются организацией под названием «Вашингтонский фонд помощи иммигрантам, пострадавшим от COVID-19». Официальные лица штата заявляют, что фонд «помогает людям, которые остались без других федеральных ресурсов и ресурсов штата, справиться с экономическими последствиями пандемии».

Ранее глава Министерства внутренней безопасности страны Алехандро Майоркас сообщил, что порядка 3 млн дел по статусу потенциальных мигрантов и беженцев находятся на рассмотрении у властей США. По его словам, ситуация осложняется тем, что судебные разбирательства по предоставлению этого статуса тянутся долгие годы.