Пентагон получит доступ к военным базам Финляндии США и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны

Фото: Spc. Austin Steinborn/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединенные Штаты и Финляндия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны. Трансляция церемонии подписания документа велась на сайте Госдепартамента США. Согласно заключенному соглашению, американские войска получат доступ к 15 военным базам на территории Финляндии. На церемонии присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен и глава финского МИД Элина Валтонен.

Нынешний год стал историческим с точки зрения сотрудничества между Финляндией и США, — заявил в ходе конференции Блинкен.

Также Соединенным Штатам будут доступны казармы пограничной охраны и сил обороны, авиабазы, полигоны, гарнизоны. Некоторые объекты будут доступны только силам США.

17 декабря президент России Владимир Путин заявил, что у Хельсинки и Москвы были «самые добрые и сердечные» отношения, но из-за вступления Финляндии в НАТО ситуация кардинально изменится. Также Путин опроверг заявления западных лидеров о том, что Москва готовит нападение на Североатлантический альянс.

Директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов говорил, что НАТО стоит на пороге больших перемен, вплоть до раскола организации. В частности, Венгрия и Словакия фактически предъявляют претензии Евросоюзу по украинскому вопросу.