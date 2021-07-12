Вашингтон отреагировал на испытание новой крылатой ракеты в КНДР

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Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что текущая ситуация в стране не оставляет ему других вариантов, кроме как участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об это он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Всё движется к тому, что у нас просто не будет выбора, — ответил Трамп на вопрос об участии в выборах главы государства в 2024 году. Он также назвал вывод американских...