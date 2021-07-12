Вашингтон отреагировал на испытание новой крылатой ракеты в КНДР
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
21:47, 13 сентября 2021
Фото: AP/TASS
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Администрация США готова к контактам с Северной Кореей в любое время и без предварительных условий. Об этом заявила в ходе брифинга представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Что касается Северной Кореи, то наша позиция не изменилась. Мы по-прежнему готовы к диалогу с КНДР в целях достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова. В этом смысле ничего не изменилось, — сказала Жан-Пьер, чьи слова приводит РИА Новости.
Представитель Белого дома подчеркнула, что Вашингтон настроен на прямое дипломатическое взаимодействие с КНДР.
Ранее Северная Корея заявила об успешном испытательном запуске новой крылатой ракеты большой дальности, которая поразила цель, находящуюся в 1,5 тыс. км. Отмечается, что новая ракета станет стратегическим оружием и достижением главной цели пятилетки развития.