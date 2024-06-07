Вашингтон оценил угрозу США от визита кораблей РФ на Кубу Кирби: США не видят угрозы в визите кораблей РФ на Кубу

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джон Кирби

В США следят за ситуацией вокруг визита отряда российских кораблей на Кубу, но не видят в этом событии угрозы своей национальной безопасности, заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN. Тем не менее, Вашингтон будет наблюдать за происходящим.

Мы будем внимательно следить за ними <...>. Мы не ожидаем, что это событие будет представлять угрозу нашей национальной безопасности, — сказал чиновник.

Минобороны Кубы 6 июня информировало, что в порт Гаваны 12-17 июня войдет отряд из четырех судов российского военно-морского флота. В том числе, фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка «Казань». Кубинские власти подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия, и их стоянка не представляет угрозы для региона.

Высокопоставленный представитель США до этого сообщил, что российские корабли и самолеты будут переброшены в Карибский бассейн для участия в военных учениях. По некоторым данным, суда будут заходить в порты Кубы и, возможно, совершат остановку в Венесуэле. Американский чиновник считает, что Вашингтон не видит в этом угрозу.

Россия может нанести удар по недружественным государствам, не поставляя оружие третьим странам, заявлял доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Однако, если все-таки Москва решит это сделать, то нужно обратить внимание на страны Латинской Америки, например Кубу и Никарагуа, считает он.