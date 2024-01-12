Вашингтон не поверил оправданиям хуситов США отвергли заявления хуситов о связи атак на суда и конфликта в секторе Газа

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Заявления хуситов о том, что их нападения на суда в Красном море были мотивированы действиями Израиля в секторе Газе, не имеют обоснования, заявил высокопоставленный представитель американской администрации в ходе брифинга, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что их действиям нет оправдания.

Хуситы утверждают, что их атаки на военные и гражданские суда каким-то образом связаны с продолжающимся конфликтом в Газе. Это совершенно безосновательно, — отметил чиновник.

Ранее Байден подтвердил факт нанесения ударов американскими военными и их союзниками по объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене. По словам лидера Штатов, атака является ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих. В результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, поэтому, по словам главы Штатов, «реакция международного сообщества на эти безрассудные нападения была единой и решительной».

Россия запросила проведение в пятницу, 12 января, срочного заседания СБ ООН в связи с ударами США и их союзников по целям в Йемене, сообщила пресс-служба постпредства РФ в ООН. Мероприятие должно начаться в 10:00 (18:00 мск).