Исполняющий обязанности помощника министра обороны по стратегии США Викторино Меркадо сообщил о планах страны по отказу от гонки ядерных вооружений. По его словам, Вашингтон не намерен конфликтовать с Москвой.
Ядерное сдерживание является важнейшим приоритетом для министерства. Мы предпринимаем все необходимое для обеспечения сдерживания. В то же время Россия имеет около двух тысяч единиц нестратегических ядерных вооружений. У нас нет ни желания, ни намерения ввязываться в гонку вооружений, — заявил он.
Москва, в свою очередь, призывает США не затягивать с решением вопроса о продлении ДСНВ и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.
Ранее американский лидер Дональд Трамп решил обсудить вопрос контроля над вооружениями на встрече глав пяти стран. Об этом информировал NEWS.ru.
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