https://static.news.ru/photo/679dc00a-5d91-11ea-96b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполняющий обязанности помощника министра обороны по стратегии США Викторино Меркадо сообщил о планах страны по отказу от гонки ядерных вооружений. По его словам, Вашингтон не намерен конфликтовать с Москвой.

Ядерное сдерживание является важнейшим приоритетом для министерства. Мы предпринимаем все необходимое для обеспечения сдерживания. В то же время Россия имеет около двух тысяч единиц нестратегических ядерных вооружений. У нас нет ни желания, ни намерения ввязываться в гонку вооружений, — заявил он.

Москва, в свою очередь, призывает США не затягивать с решением вопроса о продлении ДСНВ и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.

Ранее американский лидер Дональд Трамп решил обсудить вопрос контроля над вооружениями на встрече глав пяти стран. Об этом информировал NEWS.ru.