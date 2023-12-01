США работают с властями Израиля, Египта и Катара над возобновлением гуманитарной паузы в секторе Газа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, которые цитирует ТАСС, временное перемирие прервалось по вине палестинского радикального движения ХАМАС.
Я рад, что мы продолжаем сотрудничать с Израилем, Египтом и Катаром в попытках возобновления гуманитарной паузы в Газе. Но давайте проясним — пауза закончилась именно из-за ХАМАС, они просто не предоставили список заложников, что позволило бы продлить перемирие <...> Более чем вероятно, что у них есть еще женщины и дети, которые могут и должны претендовать на возможность быть обменянными. Мы, как я уже сказал, сосредоточены на том, чтобы восстановить перемирие, чтобы можно было провести дополнительный обмен заложниками, — отметил Кирби.
Утром 1 декабря стало известно, что в зоне конфликта возобновились боевые действия. В Газе обвинили американского президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена в поощрении продолжения конфликта при нарушении международного права и правил ведения войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с точки зрения РФ следовало бы продлить гуманитарную паузу в секторе Газа, поскольку там разразилась гуманитарная катастрофа крупных масштабов.