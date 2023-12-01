Я рад, что мы продолжаем сотрудничать с Израилем, Египтом и Катаром в попытках возобновления гуманитарной паузы в Газе. Но давайте проясним — пауза закончилась именно из-за ХАМАС, они просто не предоставили список заложников, что позволило бы продлить перемирие <...> Более чем вероятно, что у них есть еще женщины и дети, которые могут и должны претендовать на возможность быть обменянными. Мы, как я уже сказал, сосредоточены на том, чтобы восстановить перемирие, чтобы можно было провести дополнительный обмен заложниками, — отметил Кирби.